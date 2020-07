Viviano: “Record negativo? Skorupski non è il solo colpevole”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Bologna, Emiliano Viviano, ha discusso del record negativo di gol subiti consecutivi dai rossoblu. L’intervista è iniziata discutendo del ruolo di Skorupski, per poi parlare di come questo potrebbe o meno lasciare sensazioni negative e anche di come si può risolvere. Ecco le parole del portiere.

“Se non fosse stato per i media io neanche mi sarei accorto di questo record negativo. Il Bologna sta facendo una stagione positiva. Vuol dire che l’attacco segna e riesce a mettere una pezza alle lacune della difesa. Sicuramente non è solo colpa del portiere. Non ricordo che Skorupski abbia fatto errori marchiani. Il Bologna gioca per farne uno in più degli avversari, perciò si espone molto. Sono cose che possono succedere. Il problema non investe solo la difesa. Da portiere non posso accettare la distinzione tra reparti. La difesa inizia con il pressing degli attaccanti e prosegue con il filtro del centrocampo”.