Vittoria del Bologna Femminile: 1-3 all’Aprilia Racing

Continua spedita la marcia del Bologna Femminile di mister Michelangelo Galasso.

Nel recupero della quarta giornata del campionato di Serie C, infatti, le rossoblù hanno battuto a domicilio l’Aprilia Racing Club con un netto 1-3, che porta così Bassi e compagne in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate disputate. Sono arrivate solo vittorie in questo avvio di stagione, e l’obiettivo è confermarsi anche domenica prossima, quando al campo di Granarolo le rossoblù se la vedranno contro la Polisportiva Cella.

Tornando alla sfida giocata ieri – in cui il Bologna ha recuperato l’iniziale svantaggio grazie alla doppietta di Sciarrone e al gol di Racioppo – analizziamo la partita nelle parole di un soddisfatto Michelangelo Galasso:

“È stata una classica partita di ripresa dopo un periodo di inattività, e all’inizio è mancata un po’ di attenzione al gesto tecnico che ha determinato il gol dello svantaggio. Poi, una volta prese le misure, abbiamo portato il nostro solito gioco contro una squadra comunque di buon livello; le ragazze le ho trovate sempre continue nell’applicazione e nella voglia di mettersi in luce attraverso la proposta di gioco, e sono molto contento per loro per quello che hanno fatto vedere. I progressi sono evidenti anche in allenamento, e non è scontato che la squadra continui a crescere in questo modo. Nella partita di ieri mancavano alcune giocatrici importanti come Magnusson e Arcamone, ma la squadra ha dimostrato di essere molto solida e sono contento dei passi avanti che si vedono su tutti i fronti”.

