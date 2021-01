Vitali: “Vignato domani potrebbe essere titolare. Mercato? Le prossime partite saranno decisive”

Vignato titolare

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Massimo Vitali ha fatto il punto sul Bologna, parlando della partita di domani contro l’Udinese e del mercato rossoblù. Ecco le sue parole:

“A Torino e a Firenze il Bologna è stato più conservativo, ha messo da parte la spavalderia ma dietro non ha rischiato molto. Domani sarà una partita importante, Vignato potrebbe avere un’occasione al posto di Barrow. L’esclusione di Musa non è per suoi demeriti, ma perchè l’ex Chievo si è meritato di giocare titolare. In queste partite Vignato ha sempre fatto bene e domani o domenica contro il Genoa potrebbe avere una chance dal primo minuto”.