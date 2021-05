Vitali: “Sinisa si sente Klopp, ma ha fatto una stagione da sei. Credo che alla fine rimarrà”

"Tutto domani può succedere, io credo che rimanga Sinisa, credo che sia difficile che Lotito lo scelga per la panchina della Lazio. Da quello che ha dichiarato, Mihajlovic non muore dalla voglia di rimanere, e anche la società se ne è accorta. Ma visto il contratto oneroso si andrà avanti lo stesso insieme, non per amore ma per obbligo di spese. Si potrebbe trovare un accordo per una buonuscita, ma è meno probabile che accada. Sono dieci mesi che Miha si lamenta e ha alti e bassi nei confronti del club. Negli ultimi dieci giorni ha detto che sta bene dappertutto e che aspetta altre offerte, è indifendibile, come lo è una società che non prende posizione. Mihajlovic si sente un allenatore top, ai livelli di Klopp e Tuchel, ma questa stagione ha fatto un campionato da sufficienza e basta".