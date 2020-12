Vitali: “Sarà un mercato difficile, non ci sono disponibilità economiche. Sull’attaccante…”

Il giornalista del Resto del Carlino Massimo Vitali è intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1. Ha parlato di che tipo di mercato sarà e di un possibile acquisto di un centravanti.

“Sarà un mercato complicato. Servirebbe un attaccante da 15 gol, ma a gennaio non ci sono grosse disponibilità economiche da investire per prendere quel profilo di giocatore. Un giocatore forte così non lo puoi comprare. La società va avanti, gli stipendi vengono pagati ma non si spenderà molto sul mercato.”