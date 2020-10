Vitali: “Mihajlovic deve rivedere il suo calcio offensivo. Skorupski dà insicurezza”

Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, Massimo Vitali che ha parlato così della sconfitta di ieri del Bologna:

“Il Bologna per un’ora ha giocato bene e ha fatto gol belli con belle giocate. Anche il Sassuolo ha fatto bei gol, ma alcuni gol nascono da errori clamorosi commessi dai rossoblù. Il Bologna ha una squadra di qualità per 13-14 elementi, ma altri giocatori hanno un livello più basso e i 5 cambi in una partita fanno la differenza”.