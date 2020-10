Vitali: “Ieri il Bologna doveva vincere. Sbagliato il silenzio di Saputo”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini, Massimo Vitali ha commentato così la partita di Benevento:

“L’unica squadra che doveva vincere ieri era il Bologna, è mancato solo il gol. Skov Olsen deve essere più cattivo sotto porta e se anche Barrow è impreciso, allora diventa dura segnare. Il motivo per cui non si fa gol è che manca un uomo d’area. Sui calci da fermo penso che ci sia stato un problema negli accoppiamenti e sono da rivedere perchè Hickey non può marcare Lapadula“.