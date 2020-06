Vitali: “Giusto che il Bologna punti all’Europa”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, il giornalista Massimo Vitali ha parlato dei temi legati alla ripresa del campionato. Si è iniziato parlando del calendario che dovrebbe essere annunciato in data odierna, per poi parlare del Bologna e delle situazioni in casa rossoblu. Ecco le sue parole.

“Purtroppo il paradigma del calcio italiano prevede sempre qualche slittamento. Bisognerà aspettare la formalità del decreto ministeriale per avere il definitivo via libera. Sarà deciso il calendario fino alla quartultima, dopo le partite saranno concordate in base alla classifica. Sostanzialmente si giocherà praticamente tutti i giorni con il Bologna che giocherà la prima contro la Juventus. Si giocherà più o meno un paio di partite ogni sera. Ci sarà qualche partita alle 17:15, ma credo molte poche, più probabili gli orari delle 19 e delle 21:45″.