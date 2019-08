Vitali: “Bologna incapace di chiudere la partita”

Ospite ai microfoni di Sport Today, il giornalista Massimo Vitali ha detto la sua sulla sorpresa di Mihajlovic in panchina: “Il messaggio più importante che Mihajlovic ci ha dato è stato il coraggio. Un leone in gabbia. Conoscendolo, sono sicuro che abbia fatto di tutto per convincere l’ospedale per farlo uscire. L’importanza del messaggio di Sinisa è stata la sua voglia di lottare. Ha mostrato attaccamento al proprio lavoro e di conseguenza alla vita e pur con movimenti limitati fuori dall’ospedale ha dimostrato di voler continuare a combattere. Una bellezza esemplare ed un coraggio unico. Un messaggio che aiuterà chiunque sta combattendo contro questo tipo di malattie terribili.”

