Massimo Vitali è intervenuto come ospite a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini, su Radio Nettuno Bologna 1. Queste le sue parole:

“Il suo credo è quello di giocare a calcio, anche se in passato spesso si è coperto per portare a casa il risultato, come contro il Cagliari. E’ un peccato vedere una squadra che gioca a calcio non fare punti, anche se mi tengo stretto il gioco divertente di Sinisa.”