Virtus – Ufficiale, Scariolo positivo al Covid

Il coach della Virtus Sergio Scariolo positivo al Covid

Virtus Pallacanestro Bologna Spa comunica che, durante i controlli imposti dalle normative vigenti, l'Head coach Sergio Scariolo è risultato positivo al Covid-19. Il coach virtussino è stato prontamente isolato e pertanto non sarà in panchina nella partita valida per la 15a giornata di Eurocup, in programma mercoledì 16 marzo alla Segafredo Arena.