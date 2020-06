UFFICIALE: Amedeo Tessitori alla Virtus

Tessitori

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Virtus annuncia di avere raggiunto un accordo pluriennale con Amedeo Tessitori. Il centro di 208 cm arriva dopo la sua prima stagione di Serie A con la maglia di Treviso, dove è stato capace di segnare 8 punti con 4,6 rimbalzi in 18 minuti di impiego a partita.

Il centro toscano è anche nel giro della Nazionale, con la quale ha partecipato al Mondiale giocatosi in Cina nel 2019. Per lui nella massima competizione FIBA 6,4 punti e 2,4 rimbalzi in meno di 10 minuti ad incontro. Quello di Tessitori è il secondo acquisto del mercato estivo bianconero, dopo l’arrivo di Amar Alibegovic.