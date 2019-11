Virtus, stasera Ulm per ipotecare il passaggio alle Top 16

Si ritorna già in campo per la Virtus. Stasera andrà infatti in scena al PalaDozza il primo turno di ritorno dei gironi di EuroCup, con i bianconeri che ospitano i tedeschi di Ulm. Una partita sulla carta abbordabile, vista anche la vittoria netta maturata in Germania nella prima partita della competizione per 79-92.

Per la formazione ospite diverse assenze. Saranno infatti out Briscoe, Harvey e Dragic, pezzi importanti nelle rotazioni di coach Jaka Lakovic. Qualche dubbio anche in casa bianconera con Ricci in forse per un piccolo problema muscolare e la possibilità è di vedere Nikolic dal primo minuto come contro Monaco. Previsto anche un impiego abbastanza cospicuo per Delia, dopo la convincente prestazione di domenica contro Reggio Emilia.

Una partita quella di stasera che può permettere alla Virtus di strappare la qualificazione aritmetica per le Top 16. In caso di vittoria bianconera e di sconfitta del Maccabi Rishion in terra greca contro Patrasso, le due formazioni in cima al gruppo A sarebbero certe della qualificazione al prossimo turno.