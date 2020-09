Virtus Segafredo Bologna comunica che Milos Teodosic non sarà disponibile per la trasferta di Eurocup 7DAYS, in programma mercoledì 30 settembre contro LIETKABELIS PANEVEZYS.

Il giocatore ha già iniziato il programma di recupero specifico in vista della trasferta di Brescia e le sue condizioni verranno rivalutate giorno per giorno.