Virtus, oggi il debutto in campionato contro Roma

Siamo agli ultimi istanti di attesa prima dell’inizio della stagione anche della Virtus. Dopo la vittoria di ieri della Fortitudo, l’altra bolognese vorrà sicuramente pareggiare i conti nel derby a distanza. A parte Teodosic, non ci saranno ulteriori assenze nella formazione bianconera. Nel quintetto base si dovrebbero vedere Markovic e Cournooh come guardie, Weems e Hunter gli esterni con Gamble nel ruolo di centro. Coach Djordjevic è convinto dell potenzialità della squadra, anche se crede che il roster abbia ancora margini di miglioramento.

La Vu Nera non giocherà però da sola, dall’altra parte del parquet ci sarà la Virtus Roma, neopromossa come la Fortitudo. La formazione romana sulla carta è tecnicamente inferiore ai bianconeri. Le ambizioni di classifica sono diametralmente opposte, i bolognesi sognano il tricolore, i laziali una semplice salvezza. Assenze pesanti per gli ospiti che devono rinunciare a Jerome Dyson e Davon Jefferson, due pezzi pregiati del roster capitolino.

Quello che andrà in scena stasera è il 95′ incontro tra le due squadre, che vede 61 vittorie per la Virtus Bologna contro le 33 di Roma. Nello scontro invece tra i coach Bucchi e Djordjevic, la situazione è di assoluta parità con 4 match disputati e due vittorie per parte.