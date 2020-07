Virtus – Continua la ricerca di una guardia, Baldi Rossi a Pesaro?

Sembra avviarsi sempre più sulla strada del tramonto il sogno Nando De Colo alla Virtus. Il francese non sarà un giocatore della Vu Nera. I bianconeri sono però sempre alla ricerca di una guardia, con Jaleen Smith in cima alle preferenze. L’ex Ludwigsburg sogna però la chiamata dell’Eurolega e temporeggia. Wade Baldwin è in uscita dall’Olympiacos e attende anch’egli la corte della EL, ma resta un profilo interessante per la Vu.

Per SB Daily anche Amedeo Della Valle sarebbe stato sondato, ma il suo profilo non coincide con le richieste di Djordjevic. Si richiede infatti una combo guard capace di portare palla e attaccare il ferro. Molto probabile che la scelta dei bianconeri possa puntare verso un nome ancora non noto per completare il roster.

Chi invece potrebbe andarsene da Bologna è il capitano bianconero Filippo Baldi Rossi. Il prodotto delle giovanili bianconeri potrebbe aver trovato l’accordo di massima con Pesaro e potrebbe lasciare così la città delle Due Torri dopo due stagioni. Per il Carlino l’accordo sarebbe cosa fatta, mancano solo gli ultimi dettagli per vedere il numero otto nelle Marche.