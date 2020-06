Virtus, accelerata per Amedeo Tessitori

Accelerata improvvisa da parte della Virtus per Amedeo Tessitori. Secondo quanto riportano i giornalisti Dario Ronzulli e Paolo Di Domizio sui rispettivi profili Twitter, i bianconeri avrebbero trovato l’accordo con il centro classe ’94. Il centro pisano avrebbe firmato un accordo pluriennale e a breve potrebbe arrivare l’ufficialità.

Nel frattempo si attende ancora la risposta di Awudu Abass, vera telenovela del mercato estivo virtussino. L’esterno della Nazionale avrebbe ormai da giorni ricevuto l’offerta dei bianconeri ma continuerebbe a tentennare, in attesa di conoscere altri interessamenti nei suoi confronti. Secondo quanto scrive la Prealpina, Brescia vorrebbe provare a trattenere il giocatore e avrebbe offerto l’estensione di contratto. I lombradi avrebbero chiesto anche al giocatore una risposta in tempi brevi per poter così virare su altri obiettivi.