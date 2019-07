Virginia Mihajlovic ringrazia i tifosi del Bologna

Virginia Mihajlovic, tramite il suo account di Instagram, ha voluto ringraziare i tanti tifosi del Bologna che nella giornata di ieri hanno preso parte ad un pellegrinaggio verso la Basilica di San Luca per il padre Sinisa:

“Vi sarò per sempre grata per tutto l’affetto che ci state e che gli state dimostrando.

Stamattina centinaia di tifosi in maglia rossoblù, tutti per papà, si sono messi in viaggio per un vero e proprio pellegrinaggio. Bologna ha aggiunto mutuando il vecchio adagio di Barile, storico tifoso – è una fede, un cuore che batte solo per tè, papà. Vi abbraccio forte, forte, forte”.