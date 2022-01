Viola: “Voglio restare e giocarmi tutte le carte”

Nicolas Viola in conferenza stampa

Assieme a Sinisa Mihajlovic era presente oggi in conferenza stampa anche Nicolas Viola , mediano che sta facendo fatica, causa infortunio e Covid, a trovare condizione e ritmo. In queste settimane si è parlato anche di mercato, il Brescia lo vorrebbe, ma la sua idea è giocarsi la sua occasione al Bologna:

"Il percorso è travagliato - le sue parole - Sento la necessità di dimostrare il mio valore per aiutare la squadra e per me è un nuovo punto di partenza. Sono felice di stare qui e vorrei giocarmi le mie carte. Sto ritrovando condizione e spero che il campo lo confermi. Voglio essere quel qualcosa che manca al Bologna".