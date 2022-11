Viola: “Ringrazierò sempre Mihajlovic”

Nonostante abbia giocato poco, Nicholas Viola si sente ancora grato al Bologna e a Siniša Mihajlović per averlo ingaggiato un anno fa dopo essere rimasto svincolato durante il calciomercato estivo. Per il mediano non c'è stato troppo spazio in squadra, ma la chiamata del Bologna è servita per potersi rilanciare nel mondo del calcio: