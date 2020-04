Vio: “Evitare di sovraccaricare i muscoli, un infortunio non riusciresti a recuperarlo”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Valter Vio, preparatore atletico tra i più esperti in Serie A, ha dispensato qualche consiglio riguardo la ripartenza della Serie A e di come gestire gli allenamenti di preparazione. Ecco le parole dell’ex preparatore di Lazio, Palermo, Sampdoria e Genoa.

“Il sovraccarico di lavoro è assolutamente da evitare. Se ora ti capita un infortunio, sei finito. Non lo recuperi più un giocatore. Riprenderei in maniera graduale, non con una vera e propria preparazione. In estate ha 6 settimane di lavoro per poter gestire al meglio i giocatori. Ora dovrebbero essere 3 o 4. Servono lavori specifici su forza e potenza aerobica. Quando hai poco tempo devi solo integrare. Meglio gli allenamenti con la palla, niente doppie sedute come si fa con la vecchia preparazione estiva. Dunque prevenzione, stretching, forza. Vale la pena sfruttare meglio l’allenamento, in base alle differenze individuali”.