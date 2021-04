"Partita importantissima, non capita sempre di giocare una gara valevole per l'Eurolega, obiettivo primario a inizio stagione. Kazan ha sempre avuto lo stesso traguardo, partita che mi auguro molto bella ma molto tesa. Dove la vedrò? Come tutti i tifosi purtroppo in tv, non potendo andare a palazzo. Sarà un match molto intenso e lo vivrò con apprensione, sperando che vada bene".