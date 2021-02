Villa: “Sinisa ha sbagliato, ma non lo condanno. Barrow? Mi aspettavo di più”

L’ex rossoblù Renato Villa è intervenuto a Tutto Mercato Web per commentare il momento particolare del Bologna. Il ‘Mitico’ Villa è partito dai commenti di Mihajlovic sul pullman:

“Penso che Sinisa abbia sbagliato due volte. Non doveva dire certe frasi anche se erano battute sul pullman e si sa l’atmosfera che ci può essere, ma la cosa più grave è che non ci sia stato subito un confronto con i tifosi. Bastava chiedesse scusa e si chiudeva lì. Non lo condanno perché ripeto, chi è stato sul pullman sa che qualche frase può scappare, ma mi spiace che si sia aspettato così tanto senza chiarire l’accaduto”.