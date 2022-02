Villa: “Mihajlovic rischia. Saputo? Dopo tutti i soldi spesi…”

Le parole di Renato Villa a Tmw

"Rischia anche lui, deve dare una scossa a una squadra piatta. Fino a due mesi fa stava andando tutti abbastanza bene e se non dai la scossa o cambi allenatore o la società può mandare tutti in ritiro per 15 giorni. Una volta questi provvedimenti si prendevano spesso".

Saputo

"Saputo si chiederà come mai dopo tutti i soldi che ha speso sia ancora così in basso in classifica. Non è possibile dopo sette anni essere ancora tredicesimi nonostante ogni anno sborsi dei soldi per il club. Se non fa un ragionamento ampio significa che per vari motivi il Bologna resterà così".