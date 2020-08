Villa: “Difesa? Non servono rinforzi dal mercato”

Ai microfoni del Resto del Carlino ci ha pensato il “mitico” Renato Villa ha presentare la stagione che attende il Bologna. Analizzando innanzitutto la situazione legata a Tomiyasu:

“Io penso che questo ragazzo dia il meglio di sé come quarto o quinto di destra: perché sa spingere, ha i tempi di inserimento, arriva sul fondo. E perché non sempre ha dimostrato di essere bravo a coprire. La sua fase difensiva qualche dubbio quest’anno me lo ha lasciato. Ma se sbagli sulla fascia c’è margine perché un compagno recuperi, se invece commetti un errore in mezzo all’area in serie A c’è solo il portiere che può evitare il gol. Quanto vale la Nazionale del Giappone in cui lui gioca centrale? Per me meno di una squadra di medio valore della serie A. Per me non è pronto per fare il centrale: commette ancora troppi errori di base. Parlo soprattutto di errori di posizionamento, che in serie A purtroppo si pagano”.