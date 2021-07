Villa: “Arnautovic l’uomo giusto, ma serve anche un mediano. Skorupski? Di meglio c’era solo Sirigu”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Renato Villa ha dato una sua opinione sul mercato del Bologna : tra i temi trattati, l'arrivo di Marko Arnautovic , la possibile cessione di Tomiyasu al Tottenham e un possibile innesto di un centrocampista. Si parte dall'attaccante austriaco, per il quale manca ancora lo svincolo dallo Shangai:

"E' un attaccante di temperamento, lo vedo come l'uomo giusto che mancava, peraltro è stato chiesto dal tecnico - spiega il 'Mitico' Villa - Per quanto riguarda le altre possibile operazioni spero che il Bologna trovi un altro centrale di difesa oltre a Bonifazi, a meno che non voglia tenere Denswil".