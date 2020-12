Vignato: “Contento per il gol. Modulo? Dico che…”

Gol alla Scala del calcio per Emanuel Vignato, autore del momentaneo 2-1 contro l’Inter. Il gol poteva riaprire i giochi per il Bologna, ma immediatamente i nerazzurri hanno richiuso la partita a doppia mandata con la rete di Hakimi. Il commento di Vignato a Dazn:

“Sono felice per il gol a San Siro, porterò questo ricordo per sempre – ha ammesso – Purtroppo il risultato non ci ha detto bene, peccato perché abbiamo preso il terzo poco dopo averla riaperta. Modulo? Potevamo fare meglio nonostante fosse per noi una cosa nuova, dovevamo essere più aggressivi. Talpa? Il mister ci carica in settimana, ma non mi aspettavo la conferenza di ieri”, ha chiuso scherzando Vignato.