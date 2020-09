Vignato: “Bologna è un passo avanti per la mia carriera”

Dopo Riccardo Bigon e Emilio De Leo, anche Emanuel Vignato è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro di Pinzolo per fare il punto sulla stagione che sta per iniziare e sulla sua nuova avventura in maglia rossoblù.

“Sono molto felice di essere qua, è un passo avanti per la mia carriera. Voglio dare il massimo – ha sottolineato l’ex attaccante del Chievo – Mihajlovic? Non è presente agli allenamenti, ma si fa spesso sentire in video-chiamata. Quando ci ho giocato contro ho visto un allenatore davvero martellante. Il Brasile ha avuto sempre grandi giocatori, mi ispiro a Coutinho. Speriamo di poter iniziare a fare qualcosa di importante”. Ai nastri di partenza Vignato parte come riserva nell’attacco rossoblù, ricordando che può ricoprire tutti e tre i ruoli nella batteria di trequartisti alle spalle della prima punta.