Vignato: “Bello giocare nel Bologna, sono felice”

Una chiacchierata con i bambini del Kid’s Club per Emmanuel Vignato che si è concesso alle curiosità dei piccoli tifosi rossoblù. All’esterno rossoblù sono state chieste tante cose, tra queste quale sia stata la cosa più bella vissuta fino a qui in carriera.

“Ho giocato solo in due squadre, per il momento posso dire che la cosa più bella che mi è capitata è giocare nel Bologna – ha ammesso – Sono in Serie A, in una squadra importante e questo mi rende felice. Quanto ci mancate? – ancora la domanda dei bambini – Tanto, giocare con il pubblico è tutta un’altra cosa per emozione e incitamento”.

Fonte E’TV.