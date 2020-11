Vignato: “Avremmo meritato il pari”

Un finale di partita in crescendo per il Bologna che ha trovato anche nel brio di Emanuel Vignato cose buone sulla fascia. L’ex Chievo si è distinto per un paio di giocate offensive e anche per una difensiva in salvataggio su Lozano. Proprio lui ha parlato nel post partita, un pareggio sarebbe stato giusto:

“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra molto forte e nel finale siamo andati vicini al gol, il pari sarebbe stato meritato – ha affermato – Ora c’è la sosta e credo che ci manchi qualche punto in classifica, anche oggi abbiamo giocato palla a terra e forse ci è mancata un po’ di lucidità in zona gol. Se continuiamo a giocare così sono certo che arriveranno anche i punti”.