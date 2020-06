Il Bologna è pronto. Finalmente ecco il momento di tornare in campo e di riprendere la Serie A. L’obiettivo è uno in particolare, neanche troppo nascosto dalla società: l’Europa League. La strada inizia domani, ed è subito in salita. Al Dall’Ara arriva infatti la Juventus alle ore 21.45.

Come riporta il sito ufficiale, Mihajlovic dirigerà dunque oggi la rifinitura presso il centro sportivo di Casteldebole. Ovviamente, le porte rimarranno chiuse al pubblico.