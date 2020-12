Vigiani: “Il campo mi manca, speriamo di riprendere il prima possibile”

L’Under 17, allenata da Luca Vigiani, sta proseguendo la propria attività con l’obiettivo di continuare a crescere e sviluppare ancora meglio l’amalgama del gruppo. Il mister rossoblù non nasconde un po’ di sconforto per la mancanza del campionato e ha raccontato come procede questo periodo:

“Stiamo proseguendo con il programma che ci eravamo imposti, con l’unica differenza che non si riesce a vedere il risultato la domenica. Questa situazione purtroppo ci limita, ma dal punto di vista degli allenamenti ci stiamo difendendo bene, perché abbiamo la possibilità di allenarci e questo aiuta i ragazzi sono tanti aspetti. Il campo mi manca perché è una cosa che mi piace fare, quindi quando ti viene a mancare sicuramente può dispiacere. Ti accorgi di quanto piacere ti faccia arrivare alla domenica, misurarsi con altri e vedere i tuoi ragazzi se hanno quel miglioramento dove tutte le settimane lavori. Ora però dobbiamo viverla con equilibrio, e come detto sperare che possa finire il prima possibile”.