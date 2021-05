Vigiani: “Amey, Urbanski e Raimondo? Vi dico tutto”

L'allenatore dell'Under 17, Luca Vigiani ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare di Amey, Urbanski e Raimondo che potrebbero debuttare in Serie A con il Bologna in questo finale di campionato.

Si parte dal più giovane, Amey, che esordendo potrebbe diventare il giocatore più giovane a debuttare in A: "E' alto 1.83, è un difensore centrale con un notevole strapotere fisico. Ha una buona tecnica oltre a una concentrazione e un'attenzione che per un 2005 non è scontato. In ritiro lo scoprii già adulto. Su di lui avevamo cominciato a farlo lavorare anche da terzino destro, ma poi un infortunio e la pandemia hanno interrotto un percorso che ricominceremo. Può fare il centrale sia a tre che a quattro, il piede forte è il destro, ma anche con il mancino se la cava".