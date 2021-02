Videogate – Ci sarà un confronto Mihajlovic-tifosi?

Il day after è vissuto in maniera tranquilla, la squadra si è allenata regolarmente a Casteldebole senza rilasciare dichiarazioni e non parlando dell’ormai noto video-gate in spogliatoio. La concentrazione è sul lavoro e sulla preparazione verso la sfida al Sassuolo.

Poi c’è Sinisa Mihajlovic, che dal canto suo è convinto di non aver offeso nessuno venerdì sera e che probabilmente parlerà pubblicamente solo alla vigilia del derby in conferenza stampa. Non è escluso, però, che la diplomazia, al lavoro dopo gli striscioni e i comunicati degli ultimi giorni, possa portare ad un confronto. Il tifo, ferito venerdì sera, probabilmente non pretende delle scuse ma un chiarimento, per questo motivo a oggi non è da escludere che possa esserci un incontro tra il tecnico e una delegazione di tifosi nei prossimi giorni.