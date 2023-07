VIDEO – Patrick Zaki a Casteldebole: ecco l’incontro con Motta e Arna

Una splendida mattinata a Casteldebole. Patrick Zaki è stato accolto al Niccolò Galli dal Bologna Calcio, squadra per cui fa il tifo e che ha provato a seguire anche dalla prigionia per cercare di avere un appiglio che alleviasse il dolore e la sofferenza di una condanna assurda. Rientrato in Italia settimana scorsa dopo la grazia concessa dal presidente Al-Sisi. Zaki è stato accolto ieri sera in Piazza Maggiore per una festa di ben tornato e oggi a Casteldebole dal Bfc, che gli ha fatto incontrare il tecnico Thiago Motta e tutta la squadra, con Lollo De Silvestri e Marko Arnautovic in testa. Qui il video social diramato dal club rossoblù.