VIDEO – Le Legends si allenano: Di Vaio e Perez mettono alla prova Pagliuca

Si prende sul serio la sfida di stasera al Real Madrid. Le Legends rossoblù si stanno allenando in vista del match di questa sera, perché a perdere non ci sta nessuno. Per l’occasione tornerà in porta Gianluca Pagliuca, che in questi giorni si è rimesso i guantoni: a testarne i riflessi Marco Di Vaio e Diego Perez, entrambi in campo stasera.

Ecco il video tratto dalla pagina Twitter del Bologna.