Gag, scherzi, prese per i fondelli. I giocatori del Bologna si sono ritrovati tutti quanti in videoconference per augurare a tutti i tifosi Buona Pasqua. Dal collegamento di Palacio che salta, passando per il pizzetto di Musa Barrow e dal ‘ce la faremo’ di Riccardo Orsolini. Ecco come, tra le risate e il buonumore, il Bologna prova far sentire la propria vicinanza a tutti i tifosi rossoblù.