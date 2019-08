Il pitbull è sbarcato in città e subito ha avuto un primo contatto con un…cane.

Sì, la squadra social del Bologna ha partorito l’ennesima idea simpatica riguardante lo sbarco di un nuovo acquisto in rossoblù. Oggi i protagonisti sono stati il pitbull Medel e un collega barboncino, ma state tranquilli…stanno tutti bene! Il neo acquisto cileno sarà un problema per gli avversari sul campo, non per gli amici a quattro zampe. Guardate qui.