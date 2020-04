Vicepres. FIFA: “Per i tagli agli ingaggi e le scadenze spero prevalga il buon senso tra club e giocatori”

Intervistato da Tuttosport, il presidente della CONCACAF (federazione calcistica del Nord America), e vicepresidente della FIFA, Victor Montagliani, ha discusso del taglio degli stipendi e delle regole che dovranno cambiare per colpa dell’emergenza Coronavirus: “Il rischio di contenziosi sulla riduzione e, soprattutto, sui prolungamenti dei contratti oltre la scadenza naturale del 30 giugno c’è. Come sempre c’è l’arbitrato della FIFA che è determinante per garantire il rispetto delle regole. Noi però ci auguriamo, soprattutto in un momento come questo, che prevalga la responsabilità tra le parti e che si arrivi agli accordi tra i club e i giocatori”.

