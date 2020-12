Vicari: “Vignato si merita di giocare. Su Saputo e il mercato dico che…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Leonardo Vicari per parlare del Bologna, di Saputo e del mercato che sarà. Ecco il suo commento:

“Sono contento di rivedere Saputo in videochiamata, ma non vedo nelle sue parole di domani una svolta naturale del presente e del futuro del Bologna, la vedrò quando ci sarà più fame in campo e da che mercato di gennaio sarà. Molti tifosi hanno bisogno di sentirsi rassicurati dalle parole di Saputo, ma per me è più importante quello che dice il campo”.