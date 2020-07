Vicari: “Il campionato del Bologna è finito a Parma”

“Ormai si gioca ogni 3 giorni e la testa fatica. Da Parma secondo me si è rotto tutto: da lì in poi non è stato più calcio. Il Bologna è andato avanti in riserva per un po’, poi non ce l’ha fatta più: a Parma si è accordo che gli altri andavano troppo forte e la testa ha mollato. E’ evidente che la squadra non ne abbia più, specie negli ultimi spezzoni di gara. La squadra che ha finito la partita ieri a Firenze non è più riproponibile: c’erano ragazzi giovani ancora non pronti per la Serie A, quindi ci sta anche che alla fine la Fiorentina dilaghi”.

