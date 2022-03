Viareggio femminile: esordio vincente del Bologna

Vittoria per il Bologna femminile

Inizia bene il Viareggo Femminile per il Bologna. La squadra di Carbone ha infatti battuto all'esordio 4-2 il Genoa grazie alla doppietta di Kalaja e alle reti di Stagni e Zanetti. Rossoblù in testa con tre punti in attesa del match tra Westchester e Genoa.