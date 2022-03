Viareggio Cup: Under 18 vola ai quarti. Tripletta di Mazia: è record nel torneo

L’Under 18 di Paolo Magnani vola ai quarti del Viareggio Cup grazie alla vittoria contro la Rappresentativa Serie D. Bologna trascinato da uno straripante Andrea Mazia, capitano numero 10 che ha segnato una tripletta che gli permette di...

L’Under 18 di Paolo Magnani vola ai quarti del Viareggio Cup grazie alla vittoria contro la Rappresentativa Serie D. Bologna trascinato da uno straripante Andrea Mazia, capitano numero 10 che ha segnato una tripletta che gli permette di riscrivere una pagina di storia della Viareggio Cup: con i tre gol segnati ieri sale a 12 centri nel torneo, superando Ciro Immobile come miglior marcatore in una singola edizione. Immobile ne aveva segnati 10 con la maglia della Juventus, ora Mazia è già a 12. Tripletta alla prima contro l’AIPA Leichhardt e poker contro il Don Torcuato. Il Jolly offensivo del Bologna è corteggiato da diverse quadre fin da quando aveva 14 anni, rimanendo nei rosssoblù ha fatto una scelta di cuore. È sempre stato titolarissimo in tutte le formazioni del Bologna fino all’Under 18. Quest’anno non ha ancora avuto modo di esordire in Primavera. Lui stesso ha dichiarato che sarebbe un sogno, chissà che il Viareggio non possa spalancargli addirittura le porte della Prima Squadra: fin qui Mihajlovic non l’ha ancora portato in panchina ma l’aveva chiamato a qualche allenamento durante la settimana.