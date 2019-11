Vi ricordate Macellari? Ora lavora il pane e la legna: “In passato sono stato presuntuoso”

Vi ricordate di Fabio Macellari? Fece il terzino sinistro a Bologna nel 2001/2002, dove però si fece male al ginocchio dopo dieci partite prendendo anche una brutta strada, di fatto si bruciò la carriera. A distanza di 20 anni Macellari è rinato, abita in un casolare:

“Oggi ho cambiato stile di vita – ha ammesso a Il Posticipo – Vivo in un casolare in mezzo alla montagna, dove magari una persona ‘normale’ non vivrebbe. Non ho i vizi di prima e non sento il bisogno di macchine sportive o di uscire tutte le sere. Ho raggiunto una pace interiore che è difficile trovare per chi smette di giocare e non ha più avuto un lavoro da protagonista”.