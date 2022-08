Verso Milan-Bologna, Sansone in vantaggio su Barrow

Assente Orsolini per squalifica, è ballottaggio tra Musa Barrow e Nicola Sansone. Ma sarebbe il secondo in vantaggio per giocare a fianco dell'austriaco dopo il rigore procurato a Roma e il gol con il Cosenza. Per Barrow, invece, solo 16 minuti di gioco in questo avvio di campionato. Per il Carlino possibili novità anche in mediana dove Ferguson potrebbe essere schierato titolare al posto di Soriano. In difesa, invece, rientra Soumaoro con Medel perno mentre a sinistra Lucumì dovrebbe già scalzare Bonifazi.