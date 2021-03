Verso l’Inter – Ballottaggio tra Sansone e Vignato. Faragò sarà convocato?

Oggi la ripresa degli allenamenti

Mihajlovic potrà preparare la sfida all'Inter con la squadra al completo solo alla vigilia, quindi venerdì. In vista della formazione, dato che Palacio è squalificato, si giocano una maglia Sansone e Vignato sulla corsia di sinistra con Barrow che si accentrerà. Da non bocciare anche l'idea di Sansone come falso nove, dato che nell'ultima settimana è stato provato lì. Infine, Faragò si è allenato a pieno regime con il resto del gruppo per tutta la settimana passata e la sensazione è che possa arrivare per lui la prima convocazione.