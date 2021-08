Verso la Ternana: tanti ballottaggi per Mihajlovic

Le ultime di formazione in vista dell'esordio dei rossoblù in Coppa Italia

Gli altri ruoli rappresentano ad oggi delle grandi incognite per il tecnico serbo. In difesa a sinistra mancheranno sia Dijks, ieri alle prese con un allenamento personalizzato, e Hickey, solo parzialmente al lavoro con il gruppo: la maglia da titolare se la contenderanno Mbaye, Denswil e Annan. In mediana, Schouten, Dominguez e Svanberg sono in corsa per partire dall'inizio. Sulle corsie laterali sono in quattro ha giocarsi due posti da titolare: Skov Olsen e Vignato sono i favoriti, ma anche Sansone e Barrow restano in corsa.