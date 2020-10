Verso la Lazio, oggi prove di formazione: non è escluso un cambio modulo

Ieri ancora 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic nella partitella finale a Casteldebole, ma le vere prove di formazione inizieranno oggi.

Come sottolinea il Carlino, ieri hanno svolto lavoro differenziato Musa Barrow, per una botta alla mano, e Federico Santander, affaticamento muscolare, tutti dovrebbero esserci sabato senza problemi. Ci proverà anche De Silvestri, ieri corsa a bordo campo, che oggi testerà il suo ginocchio dopo la contusione rimediata domenica. Per il Carlino si viaggia ancora verso il 4-2-3-1 ma non sono esclusi oggi esperimenti di centrocampo a tre per inserire Dominguez.