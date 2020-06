Verso la Juve, le possibili scelte di formazione

Settimana di lavoro che riporta ad una partita, a Casteldebole si respira entusiasmo e normalità in vista della sfida di lunedì contro la Juventus.

Sarà anche tempo per Sinisa Mihajlovic di allestire l’undici che affronterà i campioni d’Italia e nel corso degli ultimi giorni è partito il toto formazione. Partendo dalla difesa, le scelte sono quasi obbligate. Fuori Bani per squalifica, rientra Denswil in mezzo con Danilo, ai lati Tomiyasu e Dijks, di ritorno in campo dopo l’infortunio. In mediana il primo dubbio, Poli è confermatissimo, mentre Schouten è squalificato: la scelta ricadrà su uno tra Dominguez, Medel e Svanberg, forse con il cileno leggermente favorito. Sulla trequarti spazio all’immancabile Soriano, mentre davanti c’è grande curiosità per capire le scelte di Sinisa: Barrow ancora esterno con Palacio punta e Orsolini a destra, oppure spostamento del gambiano centravanti con Sansone e Orsolini ai lati e Palacio arma tattica dalla panchina?