Verso Juve-Bologna, occasione per Fabbian dal primo minuto?

Per il Resto del Carlino ci sarebbero delle chance per Giovanni Fabbian dal primo minuto, perché l'unico certo della titolarità è Lewis Ferguson e al suo fianco si giocano due casacche Aebischer, Dominguez e appunto Fabbian. Pochi dubbi in difesa con Posch e Lykogiannis in fascia, Beukema e Lucumi in mezzo. E in attacco? Zirkzee prima punta, mentre al suo fianco partono favoriti Orsolini e Ndoye.